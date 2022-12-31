Министр спорта России прокомментировал смерть Пеле

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о масштабе величия Пеле.
«От имени Министерства и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и искреннее сочувствие Бразилии и всему спортивному сообществу.
С уходом Пеле мир потерял великую спортивную икону, прирожденного победителя и настоящего короля футбола.
В карьере лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии были сотни игр, более тысячи забитых мячей и множество трофеев.
Он является настоящим олицетворением футбола, влюбившим в этот вид спорта весь мир и вдохновившим целые поколения на спортивные подвиги.
Пеле – единственный трехкратный чемпион мира по футболу в истории, а также самый молодой автор гола и победитель мундиаля.
Множество его рекордов до сих пор остаются не побитыми, а некоторые останутся такими навсегда», – заявил Матыцин.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Экс-футболиста похоронят в Вила-Бельмиро – историческом стадионе «Сантоса».
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