«Поменьше будем видеть этого токсика». Комментатор Журавель – о переходе Роналду в «Аль-Наср»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Ну хоть кто-то сегодня перешел в Азию! И это хорошая новость. Будем поменьше видеть этого токсика», – написал Журавель.

Роналду подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на два года.

Он будет зарабатывать 75 миллионов долларов за сезон.

Криштиану перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента после разрыва контракта с «МЮ».

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