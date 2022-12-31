«Поменьше будем видеть этого токсика». Комментатор Журавель – о переходе Роналду в «Аль-Наср»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
«Ну хоть кто-то сегодня перешел в Азию! И это хорошая новость. Будем поменьше видеть этого токсика», – написал Журавель.
- Роналду подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на два года.
- Он будет зарабатывать 75 миллионов долларов за сезон.
- Криштиану перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента после разрыва контракта с «МЮ».
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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля