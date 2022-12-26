«Аль-Наср» запланировал медосмотр и забронировал жилье для Роналду

«Аль-Наср» готовится к трансферу нападающего Криштиану Роналду.

Саудовский клуб уже запланировал медицинское обследование 37-летнего футболиста и забронировал для него жилье.

Стороны согласовали условия личного контракта – португальцу предложили зарплату в размере 75 миллионов долларов в год.

Форвард пока не дал согласие на переход, но в «Аль-Насре» рассчитывают, что он подпишет контракт до открытия зимнего ТО.

Роналду – свободный агент.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

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