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    «Аль-Наср» запланировал медосмотр и забронировал жилье для Роналду

    «Аль-Наср» готовится к трансферу нападающего Криштиану Роналду.

    Саудовский клуб уже запланировал медицинское обследование 37-летнего футболиста и забронировал для него жилье.

    Стороны согласовали условия личного контракта – португальцу предложили зарплату в размере 75 миллионов долларов в год.

    Форвард пока не дал согласие на переход, но в «Аль-Насре» рассчитывают, что он подпишет контракт до открытия зимнего ТО.

    • Роналду – свободный агент.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

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    Источник: CBS Sports

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