«Аль-Наср» запланировал медосмотр и забронировал жилье для Роналду

«Аль-Наср» готовится к трансферу нападающего Криштиану Роналду.
Саудовский клуб уже запланировал медицинское обследование 37-летнего футболиста и забронировал для него жилье.
Стороны согласовали условия личного контракта – португальцу предложили зарплату в размере 75 миллионов долларов в год.
Форвард пока не дал согласие на переход, но в «Аль-Насре» рассчитывают, что он подпишет контракт до открытия зимнего ТО.
- Роналду – свободный агент.
- В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
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Источник: CBS Sports