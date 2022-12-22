Менеджер Роналду провел встречу с представителями «Аль-Насра»

Продолжается работа над переходом Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
Менеджер 37-летнего футболиста Рикарду Регуфе провел встречу с представителями саудовского клуба.
Переговоры между сторонами идут к положительному результату.
- Роналду – свободный агент.
- В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
- Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: твиттер журналиста Бруну Андраде