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  • Морган: «Роналду – лучший в истории. Месси – на 3-м или 4-м месте»

Морган: «Роналду – лучший в истории. Месси – на 3-м или 4-м месте»

16 декабря 2022, 01:23
13

Британский журналист Пирс Морган составил собственный рейтинг лучших футболистов в истории.

«Думаю, что Криштиану Роналду – лучший в истории. Марадона на втором месте.

Месси на третьем, а может даже на четвертом после Роналдо», – написал Морган в соцсетях.

  • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча», Роналду – 5-кратный.
  • Аргентинец с 2021 года выступает за «ПСЖ», португалец сейчас без клуба.
  • Месси сыграет в финале ЧМ-2022, Роналду вылетел из турнира на стадии 1/4 финала.

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Источник: твиттер Пирса Моргана
Чемпионат мира Аргентина Португалия Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (13)
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FC Hollywood fan
1671162411
Хоть бы Месси выиграл ЧМ и ЛЧ и французскую лигу и золотой мя и заткнул уже этого балабола
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Maxi_7
1671164377
Про Месси глупость полнейшая. То, что Роналду и Месси лучшие в истории с огромным отрывом от ближайших конкурентов - это не поддаётся сомнению, а выбор между ними - это дело вкуса.
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Syarich
1671169684
Кристинка лучший? - бред. Нытик истории - это ближе к реальности.
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sv1969
1671177412
А где Пеле в его рейтинге!?
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Ivan 17
1671195400
Этот Морган вообще ***** , он один только и топит за роналду
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