Морган: «Роналду – лучший в истории. Месси – на 3-м или 4-м месте»

Британский журналист Пирс Морган составил собственный рейтинг лучших футболистов в истории.

«Думаю, что Криштиану Роналду – лучший в истории. Марадона на втором месте.

Месси на третьем, а может даже на четвертом после Роналдо», – написал Морган в соцсетях.

Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча», Роналду – 5-кратный.

Аргентинец с 2021 года выступает за «ПСЖ», португалец сейчас без клуба.

Месси сыграет в финале ЧМ-2022, Роналду вылетел из турнира на стадии 1/4 финала.

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