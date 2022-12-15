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    «А мне все равно». Губерниев – о победителе ЧМ-2022

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что во время финала чемпионата мира-2022 он будет нейтральным болельщиком.

    «А мне всe равно. Кто победит, тот и молодец, я ни за кого болеть не буду. Мне всe равно кто победит, абсолютно.

    Я счастливый и я не болею ни за Аргентину, ни за Францию. Кто победит, за того порадуюсь, кто проиграет, за того огорчусь», – заявил Губерниев.

    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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    Источник: Vprognoze.ru

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    15.12.2022 23:56
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