«А мне все равно». Губерниев – о победителе ЧМ-2022

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что во время финала чемпионата мира-2022 он будет нейтральным болельщиком.

«А мне всe равно. Кто победит, тот и молодец, я ни за кого болеть не буду. Мне всe равно кто победит, абсолютно.

Я счастливый и я не болею ни за Аргентину, ни за Францию. Кто победит, за того порадуюсь, кто проиграет, за того огорчусь», – заявил Губерниев.

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.

Начало – в 18:00 мск.

В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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