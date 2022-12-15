Тренер «Утрехта» ушел в отставку после драки с футболистом

Главный тренер «Утрехта» Хенк Фрейзер объявил об уходе с занимаемого поста.
Он подал в отставку по собственному желанию после инцидента на тренировке в прошлую субботу.
Фрейзер во время занятия подрался с футболистом Амином Юнесом.
«Со мной ранее такого никогда не случалось. Мое поведение недопустимо. Этим я навредил клубу.
Поэтому я принял решение уйти. Хотел бы извиниться перед всеми за произошедшее», – сказал тренер.
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Источник: сайт «Утрехта»