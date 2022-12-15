Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тренер «Утрехта» ушел в отставку после драки с футболистом

15 декабря 2022, 11:46

Главный тренер «Утрехта» Хенк Фрейзер объявил об уходе с занимаемого поста.

Он подал в отставку по собственному желанию после инцидента на тренировке в прошлую субботу.

Фрейзер во время занятия подрался с футболистом Амином Юнесом.

«Со мной ранее такого никогда не случалось. Мое поведение недопустимо. Этим я навредил клубу.

Поэтому я принял решение уйти. Хотел бы извиниться перед всеми за произошедшее», – сказал тренер.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Жена ван дер Сара рассказала о состоянии своего мужа
В Нидерландах назвали причину ухода Тадича из «Аякса» 1
«Аякс» расторг контракт с Тадичем по просьбе игрока 1
Источник: сайт «Утрехта»
Голландия. Эредивизие Утрехт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
2
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
24
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
15:43
1
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
15:34
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
6
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
12
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
2
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
36
Все новости
Все новости
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
29 августа
2
Фото«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
ПСВ проиграл на своем стадионе со счетом 0:4 в матче за Суперкубок Нидерландов
3 августа
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоСудья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
Фото«Аякс» купил бразильца, которым интересовались «Зенит», «Спартак» и ЦСКА
18 июля
Тен Хаг ответил на предложение возглавить сборную Нидерландов
11 июля
1
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Сборная Нидерландов рассматривает двух экс-тренеров АПЛ на замену Куману
2 июля
Фото«Бавария» за 55 миллионов купила полузащитника сборной Марокко
1 июля
1
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата
29 июня
9
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю
20 июня
9
Экс-игрок сборной России может перейти из Первой лиги в чемпионат Нидерландов
19 июня
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы
16 июня
4
Фото78-летний Адвокат прокомментировал свои слезы на матче ЧМ-2026 против Германии
15 июня
1
Ван Дейк высказался о скандальных паузах посреди таймов на ЧМ-2026
15 июня
1
ЧМ-2026. Япония на старте ушла от поражения от Нидерландов (2:2)
15 июня
7
Семшов высказался об унижении Адвоката на ЧМ-2026
14 июня
1
Хиддинк отреагировал на обвинения России в допинге на Евро-2008
14 июня
5
Адвокат в матче с Германией установит рекорд чемпионата мира
14 июня
6
Ван Перси впервые уволили в тренерской карьере
7 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+