Тренер «Утрехта» ушел в отставку после драки с футболистом

Главный тренер «Утрехта» Хенк Фрейзер объявил об уходе с занимаемого поста.

Он подал в отставку по собственному желанию после инцидента на тренировке в прошлую субботу.

Фрейзер во время занятия подрался с футболистом Амином Юнесом.

«Со мной ранее такого никогда не случалось. Мое поведение недопустимо. Этим я навредил клубу.

Поэтому я принял решение уйти. Хотел бы извиниться перед всеми за произошедшее», – сказал тренер.

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