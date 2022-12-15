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    Тренер «Утрехта» ушел в отставку после драки с футболистом

    Главный тренер «Утрехта» Хенк Фрейзер объявил об уходе с занимаемого поста.

    Он подал в отставку по собственному желанию после инцидента на тренировке в прошлую субботу.

    Фрейзер во время занятия подрался с футболистом Амином Юнесом.

    «Со мной ранее такого никогда не случалось. Мое поведение недопустимо. Этим я навредил клубу.

    Поэтому я принял решение уйти. Хотел бы извиниться перед всеми за произошедшее», – сказал тренер.

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    Источник: сайт «Утрехта»

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