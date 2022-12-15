Морган объяснил, почему Роналду лучше Месси

Британский журналист Пирс Морган сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Я всегда буду очень страстно, но аргументировано защищать Роналду. Думаю, он заслуживает звания лучшего футболиста в истории.

Если смотреть на статистику Роналду и Месси, важно помнить, что Криштиану на два года старше.

Также не стоит забывать, что, в отличие от Месси, который оставался в своем комфортном одеяле в «Барселоне» в течение 17 лет, Роналду выиграл чемпионские титулы в четырех разных странах, включая три самые конкурентоспособные лиги в мире.

Он вышел из зоны комфорта. Роналду мог оставаться в «Реале» гораздо дольше, но он сознательно захотел принять новые вызовы в карьере.

В то время как Месси был окружен величайшими игроками, Роналду часто приходилось тащить в одиночку», – сказал Морган.

Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча», Роналду – 5-кратный.

Аргентинец с 2021 года выступает за «ПСЖ», португалец сейчас без клуба.

Месси сыграет в финале ЧМ-2022, Роналду вылетел из турнира на стадии 1/4 финала.

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