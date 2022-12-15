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    Морган объяснил, почему Роналду лучше Месси

    Британский журналист Пирс Морган сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

    «Я всегда буду очень страстно, но аргументировано защищать Роналду. Думаю, он заслуживает звания лучшего футболиста в истории.

    Если смотреть на статистику Роналду и Месси, важно помнить, что Криштиану на два года старше.

    Также не стоит забывать, что, в отличие от Месси, который оставался в своем комфортном одеяле в «Барселоне» в течение 17 лет, Роналду выиграл чемпионские титулы в четырех разных странах, включая три самые конкурентоспособные лиги в мире.

    Он вышел из зоны комфорта. Роналду мог оставаться в «Реале» гораздо дольше, но он сознательно захотел принять новые вызовы в карьере.

    В то время как Месси был окружен величайшими игроками, Роналду часто приходилось тащить в одиночку», – сказал Морган.

    • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча», Роналду – 5-кратный.
    • Аргентинец с 2021 года выступает за «ПСЖ», португалец сейчас без клуба.
    • Месси сыграет в финале ЧМ-2022, Роналду вылетел из турнира на стадии 1/4 финала.

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    Источник: Talk Sport

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    Сегодня, 11:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14060

      Skull_Boy 25 минут назад

      Если бы не его гнилой характер и режим Бога, то до сих пор бы играл в Реале, а не бегал бы, как проститутка, по клубам

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