Морган: «Франция выиграет ЧМ-2022 и разобьет сердце Месси!»

Британский журналист Пирс Морган прогнозирует победу Франции над Аргентиной в финале чемпионата мира.

«Думаю, Франция в любом случае выиграет и разобьет сердце Месси!» – сказал Морган, взявший осенью скандальное интервью у Криштиану Роналду.

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.

Начало – в 18:00 мск.

В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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