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    Морган: «Франция выиграет ЧМ-2022 и разобьет сердце Месси!»

    Британский журналист Пирс Морган прогнозирует победу Франции над Аргентиной в финале чемпионата мира.

    «Думаю, Франция в любом случае выиграет и разобьет сердце Месси!» – сказал Морган, взявший осенью скандальное интервью у Криштиану Роналду.

    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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    Источник: Talk Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17600

      paracetamol 2 часа назад

      Серебряные выиграют!

      0
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      Рейтинг: +529

      lNeTl 2 часа назад

      Посмотрим, как Марокко с Хорватией сыграет, тогда можно будет сделать вывод, а так это всё рулетка.

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