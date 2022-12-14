В России назвали спортсменку, спортсмена и тренера года

В эти минуты проходит церемония награждения Национальной спортивной премии.
Спортсменом года признали фигуристку Анну Щербакову. Спортсменом – лыжника Александра Большунова. Тренером года стала Елена Вяльбе.
- Щербакова в феврале выиграла золото Олимпиады.
- Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России и формально выступает главным тренером сборной России.
- Церемонию ведут Дмитрий Губерниев и Эмма Гаджиева.
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Источник: телеграм-канал Sport24