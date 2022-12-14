Ливакович не согласен с пенальти в пользу Аргентины

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович считает, что пенальти в его ворота в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 против Аргентины (0:3) назначен несправедливо.

«Все все видели. Какой там пенальти?» – сказал Ливакович.

11-метровый реализовал Лионель Месси и открыл счет.

Ливакович на ЧМ-2022 выиграл 2 серии пенальти.

Аргентина в финале сыграет 18 декабря с Францией или Марокко.

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