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    «Все равно пока не Марадона». Губерниев – о Месси

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил итог матча 1/2 финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Хорватией (3:0).

    «Аргентинцы выиграли по делу, и пенальти, конечно, был. Но у Лионеля Месси теперь сложная задача — своe величие он должен доказать в финале. Если он будет заметен на поле, забьет, отдаст — тогда вопросов нет. Но для меня он всe равно пока не Диего Марадона.

    Эту ситуацию он может изменить своей игрой в решающем матче, кто бы ни был соперником. Конечно, скорее всего, это будет Франция, и тогда Аргентине придется очень сложно», – сказал Губерниев.

    • Для Месси это 5-й ЧМ.
    • В финале Аргентина 18 декабря сыграет с Францией или Марокко.
    • Месси – самый результативный игрок ЧМ-2022 (8 очков по системе «гол+пас»).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1112

      Александр52 18 минут назад

      Губерниев, может быть ты наведёшь порядок на Матч ТВ, а то вы как то не в ногу с Черданцевым, он говорит, что пенальти не было, а ты говоришь что был. Вы уж там разберитесь меж собой. Кто у вас там главный ?

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