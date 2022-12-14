«Все равно пока не Марадона». Губерниев – о Месси

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил итог матча 1/2 финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Хорватией (3:0).
«Аргентинцы выиграли по делу, и пенальти, конечно, был. Но у Лионеля Месси теперь сложная задача – своe величие он должен доказать в финале. Если он будет заметен на поле, забьет, отдаст – тогда вопросов нет. Но для меня он всe равно пока не Диего Марадона.
Эту ситуацию он может изменить своей игрой в решающем матче, кто бы ни был соперником. Конечно, скорее всего, это будет Франция, и тогда Аргентине придется очень сложно», – сказал Губерниев.
- Для Месси это 5-й ЧМ.
- В финале Аргентина 18 декабря сыграет с Францией или Марокко.
- Месси – самый результативный игрок ЧМ-2022 (8 очков по системе «гол+пас»).
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