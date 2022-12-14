«Все равно пока не Марадона». Губерниев – о Месси

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил итог матча 1/2 финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Хорватией (3:0).

«Аргентинцы выиграли по делу, и пенальти, конечно, был. Но у Лионеля Месси теперь сложная задача – своe величие он должен доказать в финале. Если он будет заметен на поле, забьет, отдаст – тогда вопросов нет. Но для меня он всe равно пока не Диего Марадона.

Эту ситуацию он может изменить своей игрой в решающем матче, кто бы ни был соперником. Конечно, скорее всего, это будет Франция, и тогда Аргентине придется очень сложно», – сказал Губерниев.

Для Месси это 5-й ЧМ.

В финале Аргентина 18 декабря сыграет с Францией или Марокко.

Месси – самый результативный игрок ЧМ-2022 (8 очков по системе «гол+пас»).

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира