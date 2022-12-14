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    Ковачич: «Пенальти убил Хорватию. Судья допустил две грубейшие ошибки»

    Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич раскритиковал работу судей в матче 1/2 финала ЧМ-2022 с Аргентиной (0:3).

    «Мне трудно комментировать игру. Пенальти убил нас. Но это уже другой разговор.

    Не могу поверить, что мы не заработали угловой, а потом получили пенальти. Я никогда не комментировал судейство, но это две грубейшие ошибки судьи», – сказал Ковачич.

    • Хорватия сыграет в матче за третье место с проигравшим из пары Франция – Марокко.
    • Матч состоится 17 декабря в 18:00 мск.

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    Источник: Index

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