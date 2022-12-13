Месси повторил рекорд Роналдо на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился в матче 1/2 финала ЧМ-2022 с Хорватией.

35-летний форвард «ПСЖ» совершил результативные действия в 13 матчах на чемпионатах мира. Он повторил рекорд экс-нападающего сборной Бразилии Роналдо.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

Месси дебютировал на ЧМ в 2006 году.

Игрок не выигрывал ЧМ.

У Месси 7 «Золотых мячей».

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