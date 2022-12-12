Червиченко сравнил с концом света возможный финал ЧМ-2022 Хорватия – Марокко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какие сборные хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022.

«Что касается финала Хорватия – Марокко, то чемпионат мира показывает, что может быть что угодно. Ужасно не хочется в это верить, как в конец света.

Хочется верить, что мы увидим финал в исполнении Франции и Аргентины», – сказал Червиченко.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира