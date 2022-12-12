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    Червиченко сравнил с концом света возможный финал ЧМ-2022 Хорватия – Марокко

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какие сборные хотел бы увидеть в финале ЧМ-2022.

    «Что касается финала Хорватия – Марокко, то чемпионат мира показывает, что может быть что угодно. Ужасно не хочется в это верить, как в конец света.

    Хочется верить, что мы увидим финал в исполнении Франции и Аргентины», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +66716

      portero 1 час назад

      Кто больше и лучше отпашет тот и играет!!!!
      А так зачем играть назначат чемпиона и всё...

      0
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      Рейтинг: +11203

      knikos 1 час назад

      А почему бы миру не заиметь нового чемпиона ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18437

      Cleaner 1 час назад

      Конец света - это возвращение Червиченко обратно в СПАРТАК! А финал Хорватия – Марокко это событие вполне футбольное.

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      Рейтинг: +66716

      portero > Cleaner 1 час назад

      Зачёт!!!

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      Рейтинг: +5208

      neim > Cleaner 29 минут назад

      Но едва ли выполнимое. Французы скорее всего выйдут в финал, а вот. Аргентинцы под вопросом, думаю там 50 на 50.

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