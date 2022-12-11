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    «Судья – мудак». Агент Сафонов – о матче Англия – Франция

    Футбольный агент Алексей Сафонов по ходу матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 Англия – Франция (1:2) был недоволен судейством бразильца Вилтона Сампайо.

    «Судья – мудак. Походу, игроки ему правила рассказывают», – написал Сафонов.

    • Сампайо судит чемпионат Бразилии с 2007 года.
    • На ЧМ-2022 бразилец отсудил 4 матча.
    • В матче Англия – Франция Сампайо назначил 2 пенальти в пользу Англии. Оба бил Гарри Кейн, но реализовал только 1-й.

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    Источник: твиттер Алексея Сафонова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2434

      fakeid 4 минуты назад

      агент мудак.

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