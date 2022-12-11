«Судья – мудак». Агент Сафонов – о матче Англия – Франция

Футбольный агент Алексей Сафонов по ходу матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 Англия – Франция (1:2) был недоволен судейством бразильца Вилтона Сампайо.
«Судья – мудак. Походу, игроки ему правила рассказывают», – написал Сафонов.
- Сампайо судит чемпионат Бразилии с 2007 года.
- На ЧМ-2022 бразилец отсудил 4 матча.
- В матче Англия – Франция Сампайо назначил 2 пенальти в пользу Англии. Оба бил Гарри Кейн, но реализовал только 1-й.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: твиттер Алексея Сафонова