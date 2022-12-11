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«Судья – мудак». Агент Сафонов – о матче Англия – Франция

11 декабря 2022, 12:17
11

Футбольный агент Алексей Сафонов по ходу матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 Англия – Франция (1:2) был недоволен судейством бразильца Вилтона Сампайо.

«Судья – мудак. Походу, игроки ему правила рассказывают», – написал Сафонов.

  • Сампайо судит чемпионат Бразилии с 2007 года.
  • На ЧМ-2022 бразилец отсудил 4 матча.
  • В матче Англия – Франция Сампайо назначил 2 пенальти в пользу Англии. Оба бил Гарри Кейн, но реализовал только 1-й.

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Источник: твиттер Алексея Сафонова
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Англия Франция Сампайо Вилтон
Комментарии (11)
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MaxRnD
1670751724
Чтобы не быть мудаком в глазах агента, надо было дать островным крысам пробить не два, а три пеналя ?
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Garrincha58
1670751865
то что он м...к это точно пеналя второго и в помине не было так он ещё и карточку влепил по просьбе англичан
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Давид59
1670753352
По поводу судейства. Англичане действительно просили карточку. И выпросили. Это приговор судье. Его точно никуда не пригласят больше. А насчёт второго пендаля - как показывает практика, такие обычно не дают. Если такие давать, то надо их давать после каждого углового. Когда идёт навес, ещё и похуже толкаются. Моё мнение - нельзя за такие толчки давать.
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GermanVo
1670753478
У кого-то ставочка не зашла.
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_Marqella_
1670755304
судья не повлиял на исход матча
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sv1969
1670757511
Сафонов тот ещё чудак на букву М(((Почему он и игроки не говорят что не забили вторую пенку ?((
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ААМ
1670759541
Агент по определению не не быть М*удаком
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ААМ
1670760729
Агент по определению не может не быть М*удаком
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Бригадный
1670767384
Как бы то ни было, но поезд с британскими "фидарасами" от чемпионата отчепили. За то - респект некоему Жиру. Кстати, это был последний поезд с "фидарасами". Ныне чемпионат окончательно очистился от подонков и моральных уродов. Кто бы мог подумать ...? А судья ... что судья? Очень старался себя политкорректным показать. Вот, второй пенальти за банальную силовую борьбу поставил. Футбол не хоккей, типо. А почему бы ему не быть хоккеем? Намного интересней бы был.
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