Сыграна 1/4 финала чемпионата мира-2022. Полуфинальные пары выглядят так.
- 13 декабря, 22:00 по Москве: Аргентина – Хорватия.
- 14 декабря, 22:00: Франция – Марокко.
Финал состоится 18 декабря.
Матч за третье место намечен на 17 декабря.
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Источник: «Бомбардир»