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    Бразилия установила два рекорда чемпионатов мира

    Сборная Бразилии победила Южную Корею (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

    Бразильцы благодаря этой победе установили два рекорда чемпионатов мира – по числу матчей на турнире (113) и количеству голов (236).

    По обоим показателям Бразилия опередила Германию, которая вылетела с ЧМ-2022 после группового этапа.

    • Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ с Хорватией.
    • В последний раз бразильцы становились чемпионами мира в 2002 году.

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    Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

    Новости сборной Южной Кореи по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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