Бразилия установила два рекорда чемпионатов мира

Сборная Бразилии победила Южную Корею (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

Бразильцы благодаря этой победе установили два рекорда чемпионатов мира – по числу матчей на турнире (113) и количеству голов (236).

По обоим показателям Бразилия опередила Германию, которая вылетела с ЧМ-2022 после группового этапа.

Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ с Хорватией.

В последний раз бразильцы становились чемпионами мира в 2002 году.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

Результаты сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

Новости сборной Южной Кореи по футболу на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира