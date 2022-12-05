Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дзагоев назвал трех главных фаворитов ЧМ-2022

    Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев назвал фаворитов ЧМ-2022.

    – За кого болеете на чемпионате мира? Почему?

    – Я с детства болею за сборную Бразилии, и сейчас ничего не изменилось. Смотрел их матчи в группе, выглядят достаточно уверенно. Для меня бразильцы – главные претенденты на чемпионство. Еще испанцы и французы хорошо смотрятся. Вот эти три команды пока выделю.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Франция – действующий чемпион мира.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    ФИФА открыла дело в отношении сборной Сербии из-за поведения игроков и болельщиков
    Япония и Хорватия сыграли 1:1 в основное время. Впервые на ЧМ-2022 будет дополнительное время 3
    Ловрен сделал ассист в матче с Японией. Это первое результативное действие игрока из РПЛ на ЧМ-2022
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11