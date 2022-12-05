Дзагоев назвал трех главных фаворитов ЧМ-2022

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев назвал фаворитов ЧМ-2022.
– За кого болеете на чемпионате мира? Почему?
– Я с детства болею за сборную Бразилии, и сейчас ничего не изменилось. Смотрел их матчи в группе, выглядят достаточно уверенно. Для меня бразильцы – главные претенденты на чемпионство. Еще испанцы и французы хорошо смотрятся. Вот эти три команды пока выделю.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
- Франция – действующий чемпион мира.
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Источник: «Спорт-Экспресс»