«Реал» отказался от трансфера Холанда по трем причинам

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вряд ли перейдет в «Реал».
Мадридский клуб интересовался форвардом, однако на сегодняшний день не рассматривает вариант с его трансфером.
У «Реала» есть три причины отказаться от подписания норвежца:
- ставка на 16-летнего Эндрика из «Палмейраса», который может перебраться в Испанию в 2024 году;
- травматичность Холанда;
- высокая зарплата футболиста «Сити» – около 1 миллиона евро в неделю.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: Marca