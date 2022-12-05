«Реал» отказался от трансфера Холанда по трем причинам

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вряд ли перейдет в «Реал».

Мадридский клуб интересовался форвардом, однако на сегодняшний день не рассматривает вариант с его трансфером.

У «Реала» есть три причины отказаться от подписания норвежца:

ставка на 16-летнего Эндрика из «Палмейраса», который может перебраться в Испанию в 2024 году;

травматичность Холанда;

высокая зарплата футболиста «Сити» – около 1 миллиона евро в неделю.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию