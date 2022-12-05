Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Реал» отказался от трансфера Холанда по трем причинам

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вряд ли перейдет в «Реал».

    Мадридский клуб интересовался форвардом, однако на сегодняшний день не рассматривает вариант с его трансфером.

    У «Реала» есть три причины отказаться от подписания норвежца:

    • ставка на 16-летнего Эндрика из «Палмейраса», который может перебраться в Испанию в 2024 году;
    • травматичность Холанда;
    • высокая зарплата футболиста «Сити» – около 1 миллиона евро в неделю.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Де Брюйне сделал выбор между Холандом и Лукаку 3
    Холанд назвал 4 фаворитов ЧМ-2022
    «Реал» разработал стратегию трансфера Холанда в 2024 году (AS) 4
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11