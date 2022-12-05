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«Реал» отказался от трансфера Холанда по трем причинам

5 декабря 2022, 12:55
1

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вряд ли перейдет в «Реал».

Мадридский клуб интересовался форвардом, однако на сегодняшний день не рассматривает вариант с его трансфером.

У «Реала» есть три причины отказаться от подписания норвежца:

  • ставка на 16-летнего Эндрика из «Палмейраса», который может перебраться в Испанию в 2024 году;
  • травматичность Холанда;
  • высокая зарплата футболиста «Сити» – около 1 миллиона евро в неделю.

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Источник: Marca
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Сити Холанд Эрлинг
Комментарии (1)
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DeStar
1670249758
1. Про пацана шляпа какая-то) 2. разве холанд прямо жесть травматичен? на фоне азара и мертвый живее 3. лям в неделю - а будто бы мбаппе мееньше просил) а по факту причины в кидке мбаппе и дурости руководства, холанд за 75 или сколько там лямов был выкуплен, можно было и забрать, и лям в неделю с таким трансфером выгодным - ерунда вообще не удивлюсь если шейхи сити и псж просто ******* реал)) до последнего мбаппе готовился к переходу в реал, пока сити забирал себе холланда почти без конкурентов, а как забрали - псж послал реал с мбаппе)
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