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    Япония – Испания: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Стали известны стартовые составы Японии и Испании на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Япония: Гонда, Нагатомо, Итакура, Танигучи, Кубо, Морита, Ито, Камада, Танака, Есида, Маэда.

    Испания: Симон, Аспиликуэта, Торрес, Бускетс, Мората, Гави, Уильямс, Бальде, Родри, Ольмо, Педри.

    • Игра пройдет на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе.
    • Начало – в 22:00 мск.
    • Японцы набрали 3 очка в 2 турах ЧМ, испанцы – 4.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: сайт ФИФА

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