Стали известны стартовые составы Японии и Испании на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Япония: Гонда, Нагатомо, Итакура, Танигучи, Кубо, Морита, Ито, Камада, Танака, Есида, Маэда.
Испания: Симон, Аспиликуэта, Торрес, Бускетс, Мората, Гави, Уильямс, Бальде, Родри, Ольмо, Педри.
- Игра пройдет на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе.
- Начало – в 22:00 мск.
- Японцы набрали 3 очка в 2 турах ЧМ, испанцы – 4.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: сайт ФИФА