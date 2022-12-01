Месси высказался о том, что он побил рекорд Марадоны

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свое новое достижение.

Форвард «ПСЖ» провел 22-й матч на чемпионатах мира.

Это новый рекорд аргентинской сборной.

Месси превзошел достижение Диего Марадоны (21).

«Я только недавно узнал об этом. Мне приятно. Думаю, Диего был бы очень счастлив за меня. Он всегда относился ко мне с большой любовью», – сказал Месси.

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