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    Месси высказался о том, что он побил рекорд Марадоны

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свое новое достижение.

    • Форвард «ПСЖ» провел 22-й матч на чемпионатах мира.
    • Это новый рекорд аргентинской сборной.
    • Месси превзошел достижение Диего Марадоны (21).

    «Я только недавно узнал об этом. Мне приятно. Думаю, Диего был бы очень счастлив за меня. Он всегда относился ко мне с большой любовью», – сказал Месси.

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    Источник: RMC Sport

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