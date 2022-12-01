Месси высказался о том, что он побил рекорд Марадоны

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свое новое достижение.
- Форвард «ПСЖ» провел 22-й матч на чемпионатах мира.
- Это новый рекорд аргентинской сборной.
- Месси превзошел достижение Диего Марадоны (21).
«Я только недавно узнал об этом. Мне приятно. Думаю, Диего был бы очень счастлив за меня. Он всегда относился ко мне с большой любовью», – сказал Месси.
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Источник: RMC Sport