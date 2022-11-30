Сборная Аргентины в третьем туре чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Польши. Решающий гол забил Алексис Мак Аллистер.
Аргентинцы вышли в плей-офф, несмотря на поражение от Саудовской Аравии в первом туре.
В первом тайме Лионель Месси не реализовал пенальти.
Команды встретились в официальном матче впервые с 1978 года.
ЧМ-2022. Группа С. 3-й тур
Польша – Аргентина – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Мак Аллистер, 46; 0:2 – Альварес, 67.
Незабитые пенальти: нет – Месси, 38.
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Новости сборной Аргентины по футболу на ЧМ-2022
Новости сборной Польши по футболу на ЧМ-2022
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Источник: Бомбардир.ру