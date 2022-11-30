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    ЧМ-2022. Аргентина победила Польшу (2:0) и вышла в плей-офф

    Сборная Аргентины в третьем туре чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Польши. Решающий гол забил Алексис Мак Аллистер.

    Аргентинцы вышли в плей-офф, несмотря на поражение от Саудовской Аравии в первом туре.

    В первом тайме Лионель Месси не реализовал пенальти.

    Команды встретились в официальном матче впервые с 1978 года.

    ЧМ-2022. Группа С. 3-й тур

    Польша – Аргентина – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мак Аллистер, 46; 0:2 – Альварес, 67.

    Незабитые пенальти: нет – Месси, 38.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2022 23:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1026

      ARSteven89 59 минут назад

      Всё смотрел в параллель. Вот это нерв! 20 минут всё балансировало на уровне подсчёта карточек и все эти 20 минут Польше было плевать на футбол! Кшиштоф Пионтек выходит на замену и по губам легко было прочесть: "Всё нормально, карточкам - нет!" За антифутбол вы будете наказаны Францией!
      Щенсны заслужил 1/8, а Польша - нет!

      2
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      Рейтинг: +37

      derrik 2000 1 час назад

      Ощущение, что поляки ДО матча уже его проиграли: аргентинцы в конце матча даже, передвигаясь по полю пешком, всё равно пытались - и небезуспешно - что-то создавать у ворот Щесны.
      Дальше, чем первые стыковые матчи, поляки, с таким отношением к делу, не пройдут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5884

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Мда, с такой игрой конечно полякам ничего не светит в игре с лягушатниками, мне кажется мексикосы имели бы бОльшие шансы. Но будем посмотреть, как говорится

      1
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      Рейтинг: +6444

      Красногорск_Фан 1 час назад

      С Польшей французы сыграют основным и хорошо отдохнувшим составом. Даешь хоккейный счет.

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      Рейтинг: +27356

      JTherry > Красногорск_Фан 1 час назад

      если бы арги не мазали и забили пенальти Месси, то вышла бы из группы Мексика... но все эти "бы" зачеркнул Шенсны, и пройдет в 1/8 Польша... далеко ли пройдет..?))

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      Рейтинг: +6444

      Красногорск_Фан > JTherry 1 час назад

      Мексика уже не та. Они тоже перемудрили. Не взяли 2-х лучших напов ибо их не одобрили жены других футболистов за аморалку. Если хочешь далеко пройти не слушай баб. Не к добру на корабле

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      Рейтинг: +531

      RyslanZ 1 час назад

      Сегодня сборная Аргентины играла с польской сборной ,как кот играет с мышью,перед тем как её съесть...

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