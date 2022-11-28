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    Бразилия – 2-я команда, вышедшая в плей-офф ЧМ-2022

    Бразилия обыграла Швейцарию со счетом 1:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Команда Тите набрала максимально возможные шесть очков и досрочно вышла в плей-офф турнира.

    Бразильцы – вторая сборная, получившая путевку в 1/8 финала чемпионата мира после Франции.

    • В 1-м туре ЧМ Бразилия победила Сербию (2:0).
    • Команда пробилась в плей-офф ЧМ 9-й раз подряд.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16380

      NewLife 1 час назад

      Бразильцы очень сильны во всех компонентах игры, явный претендент, как минимум, на финал. Швейцарцы идеально сыграны и дружны, но не нацелены на атаку, хотя подходы были.

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