Бразилия – 2-я команда, вышедшая в плей-офф ЧМ-2022

Бразилия обыграла Швейцарию со счетом 1:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Команда Тите набрала максимально возможные шесть очков и досрочно вышла в плей-офф турнира.

Бразильцы – вторая сборная, получившая путевку в 1/8 финала чемпионата мира после Франции.

В 1-м туре ЧМ Бразилия победила Сербию (2:0).

Команда пробилась в плей-офф ЧМ 9-й раз подряд.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира