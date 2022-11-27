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    Испания – Германия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 27 ноября

    Сборные Испании и Германии сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в воскресенье, 27 ноября ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Команды встречались друг с другом 15 раз: 5 побед испанцев, 4 ничьих, 6 раз выиграли немцы.

    В матче 1-го тура Испания разгромила Коста-Рику (7:0), а Германия проиграла Японии (1:2).

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    Коэффициенты:

    • Победа Испании – 2.45
    • Ничья – 3.40
    • Победа Германии – 3.10

    Рекомендуемая ставка: ТБ2.5

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    Где смотреть матч Испания – Германия

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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