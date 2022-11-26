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    Арку «Уэмбли» подсветили цветами радуги из-за запрета повязки One Love на ЧМ-2022

    Футбольная ассоциация Англии отреагировала на запрет капитанской повязки One Love во время чемпионата мира-2022.

    «Футбол способен объединять людей. Это игра для всех.

    Мы продолжим поддерживать сообщество ЛГБТК+ во время и после этого турнира», – говорится в заявлении ассоциации.

    Публикация сопровождается фото, на котором арка стадиона «Уэмбли» подсвечена цветами радуги.

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    Источник: твиттер Футбольной ассоциации Англии

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