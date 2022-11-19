Мусаев пожелал Месси победы на ЧМ-2022

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев поддержит на чемпионате мира-2022 Аргентину.
– За кого будете переживать?
– Болеть ни за кого не буду. Но хочется, чтобы Лионель Месси выиграл чемпионат мира. Такое редко бывает, чтобы футболист завоевывал все в своей карьере, но хотелось это увидеть в его лице.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: «РБ Спорт»