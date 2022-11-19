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    Мусаев пожелал Месси победы на ЧМ-2022

    Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев поддержит на чемпионате мира-2022 Аргентину.

    – За кого будете переживать?

    – Болеть ни за кого не буду. Но хочется, чтобы Лионель Месси выиграл чемпионат мира. Такое редко бывает, чтобы футболист завоевывал все в своей карьере, но хотелось это увидеть в его лице.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «РБ Спорт»

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