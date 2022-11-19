Мусаев пожелал Месси победы на ЧМ-2022

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев поддержит на чемпионате мира-2022 Аргентину.

– За кого будете переживать?

– Болеть ни за кого не буду. Но хочется, чтобы Лионель Месси выиграл чемпионат мира. Такое редко бывает, чтобы футболист завоевывал все в своей карьере, но хотелось это увидеть в его лице.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию