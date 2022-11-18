«Думаю, болельщики везде найдут пиво». Павлюченко – о запрете алкогольного напитка на ЧМ-2022

А зачем его искать, оно должно быть в продаже на любом стадионе, от сельского до центрального Р
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о своем отношении к запрету продажи алкогольного пива на катарских стадионах во время чемпионата мира.
«Как английские болельщики будут без пива? Вот это вопрос. Но нужно понимать, что Катар – страна, где есть определенные правила. Надо уважать их.
Но футбол и пиво были всегда вместе. И я думаю, что болельщики найдут пиво везде.
То, что не будет пива, это плохая новость для любителей футбола. Немцы, англичане, бельгийцы... Все же любят пиво.
Но я думаю тот, кто захочет, найдет пиво», – заявил Павлюченко.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
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