Линекер: «Роналду в своем интервью похоронил почти весь «Манчестер Юнайтед»

Линекер, ах ты алкаш гребаный! Легенда МЮ говорит что МЮ говно!
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от последнего интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Не могу больше видеть Роналду на «Олд Траффорд». В своем интервью он похоронил почти всех в клубе: игроков, персонал, тренеров, правление. Необыкновенный!» – написал Линекер.
- На игрока, в частности, претендует американский «Интер».
- Роналду вернулся в «МЮ» в прошлом году.
- В сезоне АПЛ у Роналду 1 гол.
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