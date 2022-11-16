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    Линекер: «Роналду в своем интервью похоронил почти весь «Манчестер Юнайтед»

    Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от последнего интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    «Не могу больше видеть Роналду на «Олд Траффорд». В своем интервью он похоронил почти всех в клубе: игроков, персонал, тренеров, правление. Необыкновенный!» – написал Линекер.

    • На игрока, в частности, претендует американский «Интер».
    • Роналду вернулся в «МЮ» в прошлом году.
    • В сезоне АПЛ у Роналду 1 гол.

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    Источник: твиттер Гари Линекера

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    16.11.2022 23:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +202

      гууд 37 минут назад

      Линекер, ах ты алкаш гребаный! Легенда МЮ говорит что МЮ говно!

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      Рейтинг: +6123

      Красногорск_Фан 46 минут назад

      А где он не прав? Что они выиграли после ухода Фергюсона и недолгого появления моура. Безликая капризная масса не способная брать титулы

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