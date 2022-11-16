Роналду: «Манчестер Сити» очень старался подписать меня в 2021 году. Но в тот момент заговорило мое сердце»

Вот так - под час не слушай сердце, слушай голову!
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раскрыл подробности возвращения в клуб летом 2021 года.
«Я был близок к переходу в «Манчестер Сити» в 2021 году. Я был удивлен – они очень старались подписать меня.
Но мое сердце, моя история с «Манчестер Юнайтед» и сэр Алекс Фергюсон изменили ситуацию. В тот момент мое сердце громко заговорило», – сказал Роналду.
- В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.
- Роналду близок к уходу из клуба зимой.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно