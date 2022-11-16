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    Роналду: «Манчестер Сити» очень старался подписать меня в 2021 году. Но в тот момент заговорило мое сердце»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раскрыл подробности возвращения в клуб летом 2021 года.

    «Я был близок к переходу в «Манчестер Сити» в 2021 году. Я был удивлен – они очень старались подписать меня.

    Но мое сердце, моя история с «Манчестер Юнайтед» и сэр Алекс Фергюсон изменили ситуацию. В тот момент мое сердце громко заговорило», – сказал Роналду.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.
    • Роналду близок к уходу из клуба зимой.

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    Источник: ютуб-канал Пирса Моргана

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    16.11.2022 23:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18031

      житель СПб 1 час назад

      Вот так - под час не слушай сердце, слушай голову!

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