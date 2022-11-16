Роналду: «Манчестер Сити» очень старался подписать меня в 2021 году. Но в тот момент заговорило мое сердце»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду раскрыл подробности возвращения в клуб летом 2021 года.

«Я был близок к переходу в «Манчестер Сити» в 2021 году. Я был удивлен – они очень старались подписать меня.

Но мое сердце, моя история с «Манчестер Юнайтед» и сэр Алекс Фергюсон изменили ситуацию. В тот момент мое сердце громко заговорило», – сказал Роналду.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

Роналду близок к уходу из клуба зимой.

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