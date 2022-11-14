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    «Манчестер Юнайтед» готов расторгнуть контракт с Роналду, но при одном условии

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может зимой бесплатно уйти из клуба.

    Руководство «МЮ» рассматривает вариант с расторжением контракта с 37-летним футболистом.

    Клуб готов пойти на такой шаг, если португалец откажется от компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Он дал резонансное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором публично раскритиковал «МЮ», Эрика тен Хага и других.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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    Источник: The Telegraph

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    14.11.2022 23:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4101

      mutabor0992 9 минут назад

      Вот взяли петуха в клуб.Он превратил команду в "Голубую устрицу".Устроили бы ему в раздевалки "темную".ИМХО походу на этом карьера голубца окончена.

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      Рейтинг: +670

      111ax > mutabor0992 24 секунды назад

      в какой клуб тебя взяли?

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