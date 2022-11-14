«Манчестер Юнайтед» готов расторгнуть контракт с Роналду, но при одном условии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может зимой бесплатно уйти из клуба.

Руководство «МЮ» рассматривает вариант с расторжением контракта с 37-летним футболистом.

Клуб готов пойти на такой шаг, если португалец откажется от компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Он дал резонансное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором публично раскритиковал «МЮ», Эрика тен Хага и других.

Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

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