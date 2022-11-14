«Манчестер Юнайтед» готов расторгнуть контракт с Роналду, но при одном условии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может зимой бесплатно уйти из клуба.
Руководство «МЮ» рассматривает вариант с расторжением контракта с 37-летним футболистом.
Клуб готов пойти на такой шаг, если португалец откажется от компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.
- В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Он дал резонансное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором публично раскритиковал «МЮ», Эрика тен Хага и других.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: The Telegraph