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    Экс-агент Месси рассказал, из-за чего аргентинец не спал по ночам

    Фабиан Сольдини, бывший агент форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси, вспомнил откровенный разговор с футболистом.

    «В 2015 году я гостил у Лео дома. Мы впервые встретились спустя долгое время, и он сказал мне: «Фаби, уже год, как я просыпаюсь по ночам, думая о финальном матче с Германией на чемпионате мира в Бразилии. Я не могу спать».

    Могу вас заверить — от этого у него голова шла кругом», — цитирует Сольдини infobae.com.

    • Аргентина проиграла Германии в финале ЧМ-2014 в дополнительное время.
    • Месси выиграл со сборной Олимпийские игры, Кубок Америки и молодежный чемпионат мира.
    • Он сыграет на ЧМ-2022.

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    Источник: «Чемпионат»

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