Экс-агент Месси рассказал, из-за чего аргентинец не спал по ночам

Фабиан Сольдини, бывший агент форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси, вспомнил откровенный разговор с футболистом.

«В 2015 году я гостил у Лео дома. Мы впервые встретились спустя долгое время, и он сказал мне: «Фаби, уже год, как я просыпаюсь по ночам, думая о финальном матче с Германией на чемпионате мира в Бразилии. Я не могу спать».

Могу вас заверить — от этого у него голова шла кругом», — цитирует Сольдини infobae.com.