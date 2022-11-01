«Нет ничего невозможного». Даса верит в чемпионство «Динамо»

Правый защитник «Динамо» Эли Даса высказался о шансах своей команды выиграть РПЛ.
«Мы всегда пытаемся улучшить нашу игру, понимаем, какие ошибки нужно исправить.
Мы сейчас набрали ход, нам важно победить в оставшихся турах перед перерывом.
Шансы на чемпионство у «Динамо» остаются, нет ничего невозможного.
Йоканович – хороший человек и тренер. У него со всеми хорошие отношения.
Наедине мне было приятно с ним общаться. Мне он нравится», – заявил Даса.
- «Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ после 15 туров.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 13 очков.
Источник: «РБ Спорт»