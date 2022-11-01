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    «Нет ничего невозможного». Даса верит в чемпионство «Динамо»

    Правый защитник «Динамо» Эли Даса высказался о шансах своей команды выиграть РПЛ.

    «Мы всегда пытаемся улучшить нашу игру, понимаем, какие ошибки нужно исправить.

    Мы сейчас набрали ход, нам важно победить в оставшихся турах перед перерывом.

    Шансы на чемпионство у «Динамо» остаются, нет ничего невозможного.

    Йоканович – хороший человек и тренер. У него со всеми хорошие отношения.

    Наедине мне было приятно с ним общаться. Мне он нравится», – заявил Даса.

    • «Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ после 15 туров.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 13 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7876

      FanatSerj 1 час назад

      Не, ну если олимпийскую сборную Бразилии всё же выдворить из РПЛ и отправить на родной континент, то там шансы у всех не иллюзорные получаются, а так всё равно пеналь на 89 минуте будет ))

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