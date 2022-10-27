«Барселона» потеряла более 20 миллионов из-за невыхода в плей-офф ЛЧ

«Барселона» заработала 67,18 миллиона евро за участие в Лиге чемпионов-2022/23.

Клуб может получить еще 2,7 миллиона в случае победы над «Викторией» в шестом туре группового этапа, либо 900 тысяч – в случае ничьей.

Руководство «Барсы» закладывало в бюджет, что команда дойдет до 1/4 финала главного еврокубка. В связи с этим каталонцы недосчитаются 20,2 миллиона евро.

Призовые в Лиге Европы значительно меньше – даже победа в турнире принесет клубу только 14,9 миллиона евро.