«Барселона» потеряла более 20 миллионов из-за невыхода в плей-офф ЛЧ

«Барселона» заработала 67,18 миллиона евро за участие в Лиге чемпионов-2022/23.
Клуб может получить еще 2,7 миллиона в случае победы над «Викторией» в шестом туре группового этапа, либо 900 тысяч – в случае ничьей.
Руководство «Барсы» закладывало в бюджет, что команда дойдет до 1/4 финала главного еврокубка. В связи с этим каталонцы недосчитаются 20,2 миллиона евро.
Призовые в Лиге Европы значительно меньше – даже победа в турнире принесет клубу только 14,9 миллиона евро.
- «Барселона» не вышла в плей-офф ЛЧ 2-й раз подряд.
- В группе ее опередили «Бавария» и «Интер».
Источник: Mundo Deportivo