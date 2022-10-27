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    «Барселона» потеряла более 20 миллионов из-за невыхода в плей-офф ЛЧ

    «Барселона» заработала 67,18 миллиона евро за участие в Лиге чемпионов-2022/23.

    Клуб может получить еще 2,7 миллиона в случае победы над «Викторией» в шестом туре группового этапа, либо 900 тысяч – в случае ничьей.

    Руководство «Барсы» закладывало в бюджет, что команда дойдет до 1/4 финала главного еврокубка. В связи с этим каталонцы недосчитаются 20,2 миллиона евро.

    Призовые в Лиге Европы значительно меньше – даже победа в турнире принесет клубу только 14,9 миллиона евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 21:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12092

      DeStar 8 минут назад

      а сколько барса теряет на спонсорах? который платили Х10 денег потому что это БАРСА и ее будут смотреть
      а тут второй год подряд барса разочаровывает спонсоров, и они могут отказаться от таких сумму в пользу барсы

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      Рейтинг: +11989

      BRO_football 35 минут назад

      Копейки для Барселоны.

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