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  • Агент Смирнов: «Во Второй лиге творится дичь. Клубы специально создают под букмекерские игры»

Агент Смирнов: «Во Второй лиге творится дичь. Клубы специально создают под букмекерские игры»

26 октября 2022, 19:52
4

Футбольный агент Антон Смирнов (в частности, представляет интересы Андрея Лунева из «Байера») написал о нечестном характере ряда матчей Второй лиги.

«По Второй лиге правоохранительным органам надо сделать масштабную спецоперацию: всех руководителей и спордиров посадить на прослушку.

Поверьте мне, это будет самая глобальная посадка в тюрьму за все время существования современной России.

Вторая лига просто кишит конторскими играми, сдачами, договорняками и судейскими приколами.

И чем дальше, тем больше. Сейчас скорее проще назвать тех, кто не в теме, чем наоборот.

Молодые игроки не гнушаются чудить за копеечные суммы и влиять на результат ради 30 серебренников. Обалдели до такой степени, что делают все внаглую.

Клубы во Второй лиге создаются специально под конторские игры. Количество людей, вовлечeнных в серые схемы, просто бьeт все рекорды. Ставки в основном делаются через Азию, где есть возможность ставить большие суммы.

Короче, творится дичь. Чем в это время занимается в глобальном смысле РФС кроме реакции по тушению локальных пожаров, мне непонятно», – написал Смирнов.

  • Во Второй лиге выступает 72 профессиональных клуба.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Вторая лига. Группа 1
Комментарии (4)
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НикКин
1666803455
Как будто в РПЛ такой дичи нет только там не так открыто
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Fusballer
1666805119
А в РПЛ есть специальные клубы для "рекордов")))
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ScarlettOgusania
1666814783
Если посадить на прослушку Медведева, то тоже можно много "интересного" узнать про "конторские игры"
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MaxRnD
1666885848
Копенгаген - Ман сити 0-0 Вот, где дичь
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