Агент Смирнов: «Во Второй лиге творится дичь. Клубы специально создают под букмекерские игры»

Футбольный агент Антон Смирнов (в частности, представляет интересы Андрея Лунева из «Байера») написал о нечестном характере ряда матчей Второй лиги.

«По Второй лиге правоохранительным органам надо сделать масштабную спецоперацию: всех руководителей и спордиров посадить на прослушку.

Поверьте мне, это будет самая глобальная посадка в тюрьму за все время существования современной России.

Вторая лига просто кишит конторскими играми, сдачами, договорняками и судейскими приколами.

И чем дальше, тем больше. Сейчас скорее проще назвать тех, кто не в теме, чем наоборот.

Молодые игроки не гнушаются чудить за копеечные суммы и влиять на результат ради 30 серебренников. Обалдели до такой степени, что делают все внаглую.

Клубы во Второй лиге создаются специально под конторские игры. Количество людей, вовлечeнных в серые схемы, просто бьeт все рекорды. Ставки в основном делаются через Азию, где есть возможность ставить большие суммы.

Короче, творится дичь. Чем в это время занимается в глобальном смысле РФС кроме реакции по тушению локальных пожаров, мне непонятно», – написал Смирнов.