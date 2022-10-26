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    Агент Смирнов: «Во Второй лиге творится дичь. Клубы специально создают под букмекерские игры»

    Футбольный агент Антон Смирнов (в частности, представляет интересы Андрея Лунева из «Байера») написал о нечестном характере ряда матчей Второй лиги.

    «По Второй лиге правоохранительным органам надо сделать масштабную спецоперацию: всех руководителей и спордиров посадить на прослушку.

    Поверьте мне, это будет самая глобальная посадка в тюрьму за все время существования современной России.

    Вторая лига просто кишит конторскими играми, сдачами, договорняками и судейскими приколами.

    И чем дальше, тем больше. Сейчас скорее проще назвать тех, кто не в теме, чем наоборот.

    Молодые игроки не гнушаются чудить за копеечные суммы и влиять на результат ради 30 серебренников. Обалдели до такой степени, что делают все внаглую.

    Клубы во Второй лиге создаются специально под конторские игры. Количество людей, вовлечeнных в серые схемы, просто бьeт все рекорды. Ставки в основном делаются через Азию, где есть возможность ставить большие суммы.

    Короче, творится дичь. Чем в это время занимается в глобальном смысле РФС кроме реакции по тушению локальных пожаров, мне непонятно», – написал Смирнов.

    • Во Второй лиге выступает 72 профессиональных клуба.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Сегодня, 19:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15996

      Fusballer 22 минуты назад

      А в РПЛ есть специальные клубы для "рекордов")))

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      Рейтинг: +291

      НикКин 50 минут назад

      Как будто в РПЛ такой дичи нет только там не так открыто

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