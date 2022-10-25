Клуб Примеры из еврокубков интересовался Захаряном летом (Константин Генич)

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский клуб.
– Захарян будет зимой в «Челси»?
– А нашлась схема, как получить деньги?
– Разве «Челси» не ищет варианты?
– Ищет. Но я сомневаюсь, что зимой этот трансфер состоится. Не думаю, что у «Челси» сейчас есть острая необходимость в Захаряне.
– Просто забронировать его на будущее.
– Могут забронировать и оставить его в «Динамо» до конца сезона.
– Это инсайд?
– Нет, я предполагаю. Знаю, какие клубы еще интересовались Арсеном, но говорить не буду.
– Из каких стран?
– Из Испании был конкретный вариант.
– Топ-клуб?
– Нет, но играет в еврокубках.
– «Вильярреал»?
– Не важно.
– Я угадал?
– Нет.
– А почему с Испанией не сложилось?
– Мне кажется, в Испании могут быть репутационные моменты с тем, чтобы брать игрока из России. Возможно, сторона, которая хотела его пригласить, взвесив все за и против, решила отказаться.