Клуб Примеры из еврокубков интересовался Захаряном летом (Константин Генич)

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский клуб.

– Захарян будет зимой в «Челси»?

– А нашлась схема, как получить деньги?

– Разве «Челси» не ищет варианты?

– Ищет. Но я сомневаюсь, что зимой этот трансфер состоится. Не думаю, что у «Челси» сейчас есть острая необходимость в Захаряне.

– Просто забронировать его на будущее.

– Могут забронировать и оставить его в «Динамо» до конца сезона.

– Это инсайд?

– Нет, я предполагаю. Знаю, какие клубы еще интересовались Арсеном, но говорить не буду.

– Из каких стран?

– Из Испании был конкретный вариант.

– Топ-клуб?

– Нет, но играет в еврокубках.

– «Вильярреал»?

– Не важно.

– Я угадал?

– Нет.

– А почему с Испанией не сложилось?

– Мне кажется, в Испании могут быть репутационные моменты с тем, чтобы брать игрока из России. Возможно, сторона, которая хотела его пригласить, взвесив все за и против, решила отказаться.