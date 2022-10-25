Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Клуб Примеры из еврокубков интересовался Захаряном летом (Константин Генич)

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский клуб.

    – Захарян будет зимой в «Челси»?

    – А нашлась схема, как получить деньги?

    – Разве «Челси» не ищет варианты?

    – Ищет. Но я сомневаюсь, что зимой этот трансфер состоится. Не думаю, что у «Челси» сейчас есть острая необходимость в Захаряне.

    – Просто забронировать его на будущее.

    – Могут забронировать и оставить его в «Динамо» до конца сезона.

    – Это инсайд?

    – Нет, я предполагаю. Знаю, какие клубы еще интересовались Арсеном, но говорить не буду.

    – Из каких стран?

    – Из Испании был конкретный вариант.

    – Топ-клуб?

    – Нет, но играет в еврокубках.

    – «Вильярреал»?

    – Не важно.

    – Я угадал?

    – Нет.

    – А почему с Испанией не сложилось?

    – Мне кажется, в Испании могут быть репутационные моменты с тем, чтобы брать игрока из России. Возможно, сторона, которая хотела его пригласить, взвесив все за и против, решила отказаться.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
    • Летом переход россиянина в «Челси» сорвался из-за санкций.

    Новости по теме
    6 игроков «Зенита», 3 спартаковца и 2 динамовца – в сборной 14-го тура РПЛ по версии WhoScored 19
    В Италии сообщили, что за Захаряном следят многие топ-клубы Серии А 3
    «Челси» сохраняет интерес к Захаряну. Переход возможен в январе 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11