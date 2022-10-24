8 игроков, забивших 100+ голов в РПЛ. Где они сейчас

Федор Смолов забил в эти выходные «Локомотиву» и вошел в «Клуб-100». У него ровно 100 голов в РПЛ.

Форвард «Динамо» стал восьмым игроком, которому удалось достичь этой отметки.

1. Артем Дзюба – 148 голов

Лидер «Клуба-100». Забил 85 голов за «Зенит», еще 26 – за «Спартак», 18 – за «Ростов», 13 – за «Томь», 6 – за тульский «Арсенал».

Прямо сейчас 34-летний нападающий не попадает в заявку турецкого «Адана Демирспор».

2. Олег Веретенников – 143 гола

Лишь в прошлом сезоне перестал считаться лучшим бомбардиром РПЛ. Всю карьеру на высшем уровне провел в «Роторе».

В данный момент входит в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Рубине».

3. Александр Кержаков – 139 голов

Легенда «Зенита». Помимо петербургской команды играл в России за «Динамо».

В прошлом сезоне Кержаков возглавлял «Пари НН», сейчас находится без работы.

4. Дмитрий Кириченко – 129 голов

Автор самого быстрого гола на Евро-2004 забивал за «Ростов», ЦСКА, «Сатурн» и «Москву».

Сейчас – помощник Курбана Бердыева в иранском «Тракторе».

5. Дмитрий Лоськов – 120 голов

Забивал много, хоть и играл в полузащите. В начале карьеры – за «Ростов», а потом долгое время выступал в «Локомотиве», где сейчас и тренирует.

6. Роман Павлюченко – 104 гола

Большую часть голов забил за «Спартак». Забил бы в РПЛ больше, но отлучался на время в Англию.

Уничтожал Голландию, а теперь играет в Медиалиге.

7. Сергей Семак – 102 гола

Много забивал за ЦСКА. Еще успел отличиться в «Москве», «Рубине» и «Зените».

После завершения футбольной карьеры остался в Петербурге, где четыре раза подряд выиграл РПЛ в качестве главного тренера.

8. Федор Смолов – 100 голов

Забивал пачками в «Краснодаре», где становился лучшим бомбардиром чемпионата дважды подряд.

После этого уезжал в Испанию и забивал там «Реалу» с «Барсой». Сейчас тащит «Динамо» вместе с Арсеном Захаряном.

Фото: сайт РПЛ