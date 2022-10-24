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    8 игроков, забивших 100+ голов в РПЛ. Где они сейчас

    Федор Смолов забил в эти выходные «Локомотиву» и вошел в «Клуб-100». У него ровно 100 голов в РПЛ.

    Форвард «Динамо» стал восьмым игроком, которому удалось достичь этой отметки.

    1. Артем Дзюба – 148 голов

    Лидер «Клуба-100». Забил 85 голов за «Зенит», еще 26 – за «Спартак», 18 – за «Ростов», 13 – за «Томь», 6 – за тульский «Арсенал».

    Прямо сейчас 34-летний нападающий не попадает в заявку турецкого «Адана Демирспор».

    2. Олег Веретенников – 143 гола

    Лишь в прошлом сезоне перестал считаться лучшим бомбардиром РПЛ. Всю карьеру на высшем уровне провел в «Роторе».

    В данный момент входит в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Рубине».

    Леонид Слуцкий, Олег Веретенников

    3. Александр Кержаков – 139 голов

    Легенда «Зенита». Помимо петербургской команды играл в России за «Динамо».

    В прошлом сезоне Кержаков возглавлял «Пари НН», сейчас находится без работы.

    4. Дмитрий Кириченко – 129 голов

    Автор самого быстрого гола на Евро-2004 забивал за «Ростов», ЦСКА, «Сатурн» и «Москву».

    Сейчас – помощник Курбана Бердыева в иранском «Тракторе».

    Дмитрий Кириченко

    5. Дмитрий Лоськов – 120 голов

    Забивал много, хоть и играл в полузащите. В начале карьеры – за «Ростов», а потом долгое время выступал в «Локомотиве», где сейчас и тренирует.

    Дмитрий Лоськов

    6. Роман Павлюченко – 104 гола

    Большую часть голов забил за «Спартак». Забил бы в РПЛ больше, но отлучался на время в Англию.

    Уничтожал Голландию, а теперь играет в Медиалиге.

    Роман Павлюченко, Георгий Щенников

    7. Сергей Семак – 102 гола

    Много забивал за ЦСКА. Еще успел отличиться в «Москве», «Рубине» и «Зените».

    После завершения футбольной карьеры остался в Петербурге, где четыре раза подряд выиграл РПЛ в качестве главного тренера.

    Сергей Семак

    8. Федор Смолов – 100 голов

    Забивал пачками в «Краснодаре», где становился лучшим бомбардиром чемпионата дважды подряд.

    После этого уезжал в Испанию и забивал там «Реалу» с «Барсой». Сейчас тащит «Динамо» вместе с Арсеном Захаряном.

    Фeдор Смолов

    Фото: сайт РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2517

      Чермындыр 1 час назад

      Лидер «Клуба-100». Забил больше сотни голов только за «Зенит», еще 38 – за «Спартак», 20 – за «Ростов», 14 – за «Томь», 6 – за тульский «Арсенал».
      Как то не складывается это все в 148

      3
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      ...
      Рейтинг: +7907

      piligrim1986 > Чермындыр 57 минут назад

      да-да, чет арифметика не идет))

      0
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      Рейтинг: +1325

      Бомбардир > Чермындыр 41 минуту назад

      имелось в виду во всех турнирах.

      поправили, спасибо!

      0
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      Рейтинг: +13957

      Skull_Boy 1 час назад

      А где Вагнер Лав

      0
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      ...
      Рейтинг: +1325

      Бомбардир > Skull_Boy 1 час назад

      на 14-м месте, у него 85 голов

      0
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      Рейтинг: +2517

      Чермындыр > Skull_Boy 1 час назад

      Не добрался до сотни (85)

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      Рейтинг: +15967

      Fusballer > Skull_Boy 1 час назад

      Это только в РПЛ, а не в общем за российские клубы.

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