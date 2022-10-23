10 фактов вокруг разгрома «Химок» от «Спартака»: победная серия, яркие дебюты

В 14-м туре РПЛ «Спартак» на своем поле принимал «Химки». Победа хозяев читалась заранее. Это подтвердил и сам матч – крупная победа «Спартака» 5:0. Вот некоторые факты вокруг этой встречи:

1. Это крупнейшая победа «Спартака» с марта-2021.

2. Это крупнейшая победа «Спартака» над «Химками». До этого самый крупный счет был в октябре-2009. Тогда было 3:0.

3. Пять последних матчах «Спартака» в РПЛ: четыре победы и ничья. Общий счет – 15:5.

4. «Химки» не побеждает в РПЛ с 7 августа. С того момента – восемь поражений и две ничьих.

5. Кстати, после ухода Сергея Юрана «Химки» не побеждают 14 матчей подряд.

6. «Спартак» занимает чистую второю строчку в таблице РПЛ после этой победы. Отрыв от ЦСКА, который идет на третьей позиции – три очка. Отставание от «Зенита» – четыре балла. Но у «Зенита» матч в запасе.

7. У «Спартака» семь побед в последних восьми матча.

8. Павел Мелешин забил первый гол за «Спартак».

9. У Даниила Зорина был дебют за «Спартак», в котором он сразу же отдал ассист. Про это Зорин рассказывал: «Мы с Мелешиным друзья. То, что отдал именно ему голевую – круто. Добавило эмоций. Год назад отдавали голевые другу другу в ЮФЛ, а теперь – на большом стадионе «Спартака».

10. «Химки» при Спартаке Гогниеве второй раз проигрывают со счетом 0:5. И в третий раз пропускают 5+ голов. Всего статистика: две победы и восемь поражений.

Фото: официальный сайт «Спартака»