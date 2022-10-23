10 фактов вокруг разгрома «Химок» от «Спартака»: победная серия, яркие дебюты

Однако игра Спартака была очень далека от идеала. Даже Химки, которые сейчас переживают плохие времена, могли забить несколько голов Спартаку, но выручил Селихов. Плюс Химки играли в открытый футбол, что на руку красно-белым. Против "автобуса" играть значительно труднее. Технического брака море, оборона всё так же косячит. Будь соперник посильнее, таких ошибок нам не простил бы.
В 14-м туре РПЛ «Спартак» на своем поле принимал «Химки». Победа хозяев читалась заранее. Это подтвердил и сам матч – крупная победа «Спартака» 5:0. Вот некоторые факты вокруг этой встречи:
1. Это крупнейшая победа «Спартака» с марта-2021.
2. Это крупнейшая победа «Спартака» над «Химками». До этого самый крупный счет был в октябре-2009. Тогда было 3:0.
3. Пять последних матчах «Спартака» в РПЛ: четыре победы и ничья. Общий счет – 15:5.
4. «Химки» не побеждает в РПЛ с 7 августа. С того момента – восемь поражений и две ничьих.
5. Кстати, после ухода Сергея Юрана «Химки» не побеждают 14 матчей подряд.
6. «Спартак» занимает чистую второю строчку в таблице РПЛ после этой победы. Отрыв от ЦСКА, который идет на третьей позиции – три очка. Отставание от «Зенита» – четыре балла. Но у «Зенита» матч в запасе.
7. У «Спартака» семь побед в последних восьми матча.
8. Павел Мелешин забил первый гол за «Спартак».
9. У Даниила Зорина был дебют за «Спартак», в котором он сразу же отдал ассист. Про это Зорин рассказывал: «Мы с Мелешиным друзья. То, что отдал именно ему голевую – круто. Добавило эмоций. Год назад отдавали голевые другу другу в ЮФЛ, а теперь – на большом стадионе «Спартака».
10. «Химки» при Спартаке Гогниеве второй раз проигрывают со счетом 0:5. И в третий раз пропускают 5+ голов. Всего статистика: две победы и восемь поражений.
Фото: официальный сайт «Спартака»