Поттер отреагировал на исключение Роналду из заявки «МЮ» на матч с «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не сыграет с его командой в 13-м туре АПЛ.
«Я не знаю всех тонкостей и реального контекста. Тренер «МЮ» занял свою позицию. Иногда тебе приходится это делать, и тогда нужна поддержка клуба.
Мне неизвестно, что произошло на самом деле. Я не хочу из-за этой темы попадать в заголовки газет.
Принимать трудные решения – часть нашей работы, и это нормально», – заявил Поттер.
- В среду португалец отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
- На следующий день его не включили в заявку на матч с «Челси» и отстранили от тренировок в общей группе.
- Также Роналду грозит крупный штраф.
- «Челси» примет «Юнайтед» в субботу в 19:30 мск.
Источник: сайт «Челси»