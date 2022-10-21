Поттер отреагировал на исключение Роналду из заявки «МЮ» на матч с «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не сыграет с его командой в 13-м туре АПЛ.

«Я не знаю всех тонкостей и реального контекста. Тренер «МЮ» занял свою позицию. Иногда тебе приходится это делать, и тогда нужна поддержка клуба.

Мне неизвестно, что произошло на самом деле. Я не хочу из-за этой темы попадать в заголовки газет.

Принимать трудные решения – часть нашей работы, и это нормально», – заявил Поттер.