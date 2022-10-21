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    Поттер отреагировал на исключение Роналду из заявки «МЮ» на матч с «Челси»

    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не сыграет с его командой в 13-м туре АПЛ.

    «Я не знаю всех тонкостей и реального контекста. Тренер «МЮ» занял свою позицию. Иногда тебе приходится это делать, и тогда нужна поддержка клуба.

    Мне неизвестно, что произошло на самом деле. Я не хочу из-за этой темы попадать в заголовки газет.

    Принимать трудные решения – часть нашей работы, и это нормально», – заявил Поттер.

    • В среду португалец отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
    • На следующий день его не включили в заявку на матч с «Челси» и отстранили от тренировок в общей группе.
    • Также Роналду грозит крупный штраф.
    • «Челси» примет «Юнайтед» в субботу в 19:30 мск.

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    Источник: сайт «Челси»

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