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Игра-кроссворд: мы открыли буквы, а вы назовите слово из футбола
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15:03
Газизов прояснил ситуацию с возможным закрытием «Уфы» после Нового года
14:48
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«Что, не ожидали, да?». Тренер «Волгаря» Бабаян закричал на пресс-конференции после победы над «Шинником»
14:39
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Игра-кроссворд: мы открыли буквы, а вы назовите слово из футбола
14:36
«Барселона» намерена продать трех футболистов зимой
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15:00
Певица Zivert рассказала, как начала болеть за «Локомотив»
14:55
«Ювентус» поборется с «Барселоной» за полузащитника «Челси»
14:40
Президент «Урала» Иванов отреагировал на жалобу «Ростова» в ЭСК РФС
14:21
«Уфа» может закрыться после Нового года. Сотрудникам клуба уже сообщили о сокращениях
14:10
«Наполи» хочет продлить контракт с Хвичей
13:54
Семак охарактеризовал турнирную ситуацию «Зенита» в Кубке России
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13:46
Форвард «Ньюкасла» Исак рискует пропустить остаток года. Летом его купили за 70 миллионов
13:39
«Ведет себя как быдлан». Губерниев – о словах Федотова в адрес Абаскаля
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13:31
Мбаппе освистали перед церемонией вручения «Золотого мяча»
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13:23
«Бенфика», «Лацио» и «Удинезе» интересуются 17-летним вингером «Локомотива»
13:00
Первый тренер Зобнина прокомментировал ошибку игрока «Спартака» в дерби с ЦСКА
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12:55
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Как дела у Кокорина: уже забивает на Кипре (все в восторге) и дал большое интервью – о карьере, «Фиорентине» и деньгах
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Агент Бальде Кейта: «Скорее всего, не будем подавать апелляцию на дисквалификацию»
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Игнатьев рассказал о психологических проблемах «Локомотива»
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«Сука, вставай ты, ***!» Федотов обматерил Пруцева в дерби ЦСКА – «Спартак»
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Источник:
Бомбардир
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