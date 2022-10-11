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  • Рэпер Паша Техник сыграет в Медиалиге. На прошлой неделе он был в коме

Рэпер Паша Техник сыграет в Медиалиге. На прошлой неделе он был в коме

11 октября 2022, 16:59
6

Менеджер хип-хоп исполнителя Паши Техника анонсировал его переход в медийную команду «Goats».

– Почему Паша решил начать именно футбольную карьеру?

– Поступило предложение и пока что согласились на одну игру.

– Было ли у него какое-то футбольное прошлое?

– Думаю, нет. На уровне игры в футбол в детстве во дворе.

– Кто-нибудь еще делал предложения, кроме «Goats»?

– Из Медиалиги нет.

– Как прошел сегодняшний просмотр?

– Просмотр был вчера. Все нормально.

– На какой позиции будет играть?

– Центрфорвард.

  • Рэперу сейчас 38 лет.
  • 7 октября Паша Техник был госпитализирован из-за употребления запрещенных веществ.
  • Он впал в кому, но на следующий день пришел в сознание и был выписан из больницы.

Источник: Sport24
Медиафутбол
Комментарии (6)
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"supermax"
1665498126
как говорил паша техник : "за это ему 3.17зда"
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фанат джигурды
1665500939
Какая огненная вывеска: "НАРКОША ПЕРЕШЁЛ В СТАН КОЗЛОВ"
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DeStar
1665502414
писали что его после тренировки скорая забрала, или это был фейк) но не удивлюсь коль так)
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Roman Rom
1665504484
Какая ценная информация!
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Fialet
1665506156
Насрать на это говно.
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