Рэпер Паша Техник сыграет в Медиалиге. На прошлой неделе он был в коме

Менеджер хип-хоп исполнителя Паши Техника анонсировал его переход в медийную команду «Goats».

– Почему Паша решил начать именно футбольную карьеру?

– Поступило предложение и пока что согласились на одну игру.

– Было ли у него какое-то футбольное прошлое?

– Думаю, нет. На уровне игры в футбол в детстве во дворе.

– Кто-нибудь еще делал предложения, кроме «Goats»?

– Из Медиалиги нет.

– Как прошел сегодняшний просмотр?

– Просмотр был вчера. Все нормально.

– На какой позиции будет играть?

– Центрфорвард.