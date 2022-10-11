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    Рэпер Паша Техник сыграет в Медиалиге. На прошлой неделе он был в коме

    Менеджер хип-хоп исполнителя Паши Техника анонсировал его переход в медийную команду «Goats».

    – Почему Паша решил начать именно футбольную карьеру?

    – Поступило предложение и пока что согласились на одну игру.

    – Было ли у него какое-то футбольное прошлое?

    – Думаю, нет. На уровне игры в футбол в детстве во дворе.

    – Кто-нибудь еще делал предложения, кроме «Goats»?

    – Из Медиалиги нет.

    – Как прошел сегодняшний просмотр?

    – Просмотр был вчера. Все нормально.

    – На какой позиции будет играть?

    – Центрфорвард.

    • Рэперу сейчас 38 лет.
    • 7 октября Паша Техник был госпитализирован из-за употребления запрещенных веществ.
    • Он впал в кому, но на следующий день пришел в сознание и был выписан из больницы.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +607

      Fialet 41 минуту назад

      Насрать на это говно.

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      Рейтинг: +58

      Roman Rom 1 час назад

      Какая ценная информация!

      0
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      Рейтинг: +12060

      DeStar 1 час назад

      писали что его после тренировки скорая забрала, или это был фейк)
      но не удивлюсь коль так)

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      Рейтинг: +2680

      фанат джигурды 2 часа назад

      Какая огненная вывеска:
      "НАРКОША ПЕРЕШЁЛ В СТАН КОЗЛОВ"

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      Рейтинг: +10824

      "supermax" 2 часа назад

      как говорил паша техник : "за это ему 3.17зда"

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      Рейтинг: +10824

      "supermax" > "supermax" 2 часа назад

      3.14...поправлюсь...а то какие-нить умники зае б ут

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