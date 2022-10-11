Рэпер Паша Техник сыграет в Медиалиге. На прошлой неделе он был в коме

Менеджер хип-хоп исполнителя Паши Техника анонсировал его переход в медийную команду «Goats».
– Почему Паша решил начать именно футбольную карьеру?
– Поступило предложение и пока что согласились на одну игру.
– Было ли у него какое-то футбольное прошлое?
– Думаю, нет. На уровне игры в футбол в детстве во дворе.
– Кто-нибудь еще делал предложения, кроме «Goats»?
– Из Медиалиги нет.
– Как прошел сегодняшний просмотр?
– Просмотр был вчера. Все нормально.
– На какой позиции будет играть?
– Центрфорвард.
- Рэперу сейчас 38 лет.
- 7 октября Паша Техник был госпитализирован из-за употребления запрещенных веществ.
- Он впал в кому, но на следующий день пришел в сознание и был выписан из больницы.
Источник: Sport24