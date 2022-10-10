«Позор. Поэтому я делаю ставку на Суперлигу». Лапорта – о судействе в матчах «Барселоны» в ЛЧ

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал арбитров, работавших на играх каталонцев в Лиге чемпионов.
По его мнению, команда пострадала от судейства в матчах с «Баварией» (0:2) и «Интером» (0:1).
«Это настоящий позор. Поэтому я делаю ставку на Суперлигу – там все будет намного профессиональнее», – сказал Лапорта.
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
Источник: Mundo Deportivo