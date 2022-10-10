Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Позор. Поэтому я делаю ставку на Суперлигу». Лапорта – о судействе в матчах «Барселоны» в ЛЧ

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал арбитров, работавших на играх каталонцев в Лиге чемпионов.

    По его мнению, команда пострадала от судейства в матчах с «Баварией» (0:2) и «Интером» (0:1).

    «Это настоящий позор. Поэтому я делаю ставку на Суперлигу – там все будет намного профессиональнее», – сказал Лапорта.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

    Новости по теме
    Иньеста: «Хочу вернуться в «Барселону», но пока не знаю, в каком качестве»
    Где смотреть «Барселона» – «Интер», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 12 октября
    Гризманн прокомментировал полноценный переход из «Барселоны» в «Атлетико» 1
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:56
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11