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  • «Со следующего чемпионата. Кого мы должны ждать?». Гендиректор «Севастополя» – о сроках вступления в ФНЛ

«Со следующего чемпионата. Кого мы должны ждать?». Гендиректор «Севастополя» – о сроках вступления в ФНЛ

4 октября 2022, 14:59

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый ответил на вопросы о возможном принятии крымских клубов в ФНЛ.

«Есть два пути вступления в РФС. Один – принятие наших федераций коллективными членами. Второй путь – принятие клубов без федераций. Наверное, решение должен принять РФС.

Самый главный вопрос – политической воли РФС, как они решат. Мы можем предполагать, говорить, но пока не будет конкретики от РФС...

Если да, то все пройдет по канонам для принятия футбольных клубов, которые должны пройти лицензирование. Мы его пройдем, я в этом уверен. В правительстве заложены деньги на реконструкцию поля.

Если будет принято решение по ФНЛ, когда мы можем вступить? Я вижу это все со следующего чемпионата. А почему нет? Кого мы должны ждать? Мы должны смотреть на наш футбол, наших юных и профессиональных футболистов.

Азиатская лига подконтрольна ФИФА, не надо строить иллюзий. Европейская лига, азиатская, южноамериканская – никто нас нигде не ждет», – сказал Чалый.

  • Сообщалось, что только 2-3 клуба из Крыма смогут успешно пройти лицензирование.
  • ФНЛ создала рабочую группу по интеграции команд с полуострова в систему соревнований РФС.

Источник: «Матч ТВ»
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