АПЛ. «Арсенал» победил «Тоттенхэм» и укрепил лидерство

В девятом туре чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Тоттенхэм» – 3:1.

У хозяев забили Томас Парти, Габриэль Жезус и Гранит Джака, у гостей – Гарри Кейн с пенальти.

«Тоттенхэм» на 62-й минуте остался вдесятером – с поля удалили защитника Эмерсона.

«Арсенал», набрав три очка, укрепил свое лидерство в АПЛ.

Англия. АПЛ. 9-й тур

Арсенал – Тоттенхэм – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Парти, 20; 1:1 – Кейн (с пенальти), 31; 2:1 – Жезус, 49; 3:1 – Джака, 67.

Удаление: нет – Эмерсон, 62.

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