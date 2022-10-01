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    АПЛ. «Арсенал» победил «Тоттенхэм» и укрепил лидерство

    В девятом туре чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Тоттенхэм» – 3:1.

    У хозяев забили Томас Парти, Габриэль Жезус и Гранит Джака, у гостей – Гарри Кейн с пенальти.

    «Тоттенхэм» на 62-й минуте остался вдесятером – с поля удалили защитника Эмерсона.

    «Арсенал», набрав три очка, укрепил свое лидерство в АПЛ.

    Англия. АПЛ. 9-й тур

    Арсенал – Тоттенхэм – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Парти, 20; 1:1 – Кейн (с пенальти), 31; 2:1 – Жезус, 49; 3:1 – Джака, 67.

    Удаление: нет – Эмерсон, 62.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12044

      DeStar 13 минут назад

      ну что сказать, молодцы арсенал. Посмотрим как дальше будут идти, но старт шикарный

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