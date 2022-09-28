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    Слуцкий объяснил, почему клубы АПЛ не купили Хвичу

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему полузащитник Хвича Кварацхелия не перешел из казанского клуба в АПЛ.

    «После первого удачного сезона в «Рубине» вокруг него было очень много слухов и некоторые клубы действительно им интересовались. Какие-то клубы смутила цена. Он не дешевый футболист. Считаю, цена была нормальной. Но он был молодым игроком, после первого сезона, у него не было какой-то фантастической статистики. Лишь 4 гола и 3 ассиста. Думаю, у многих клубов были сомнения. Например, у «Тоттенхэма».

    Обычно тебе нужен игрок, который точно готов к стартовому составу. Ты хочешь футболиста, который будет в составе. Конечно, у клубов были сомнения по поводу Хвичи и его результативности, его игре в защите», – сказал Слуцкий.

    • Хвича перешел в «Наполи» этим летом.
    • Он забил за клуб 4 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах.
    • За 5 месяцев он подорожал на 20 миллионов на Transfermarkt.

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    Источник: подкаст Фабрицио Романо «Here We Go»

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