Слуцкий объяснил, почему клубы АПЛ не купили Хвичу

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему полузащитник Хвича Кварацхелия не перешел из казанского клуба в АПЛ.

«После первого удачного сезона в «Рубине» вокруг него было очень много слухов и некоторые клубы действительно им интересовались. Какие-то клубы смутила цена. Он не дешевый футболист. Считаю, цена была нормальной. Но он был молодым игроком, после первого сезона, у него не было какой-то фантастической статистики. Лишь 4 гола и 3 ассиста. Думаю, у многих клубов были сомнения. Например, у «Тоттенхэма».

Обычно тебе нужен игрок, который точно готов к стартовому составу. Ты хочешь футболиста, который будет в составе. Конечно, у клубов были сомнения по поводу Хвичи и его результативности, его игре в защите», – сказал Слуцкий.