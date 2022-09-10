«Краснодар» просил у «Зенита» за Сафонова 40 миллионов (Севастиан Терлецкий)

«Зенит» пытался купить у «Краснодара» вратаря Матвея Сафонова. Об этом рассказал журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.

«В переговорах с «Зенитом» по Сафонову «Краснодар» использовал аргумент Кепы. Мол, если Кепа стоит 80 миллионов евро, почему Сафонов не может стоить десятки миллионов? «Краснодар» просил 40 миллионов», – сообщил журналист.