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  • «Краснодар» просил у «Зенита» за Сафонова 40 миллионов (Севастиан Терлецкий)

«Краснодар» просил у «Зенита» за Сафонова 40 миллионов (Севастиан Терлецкий)

10 сентября 2022, 12:36
8

«Зенит» пытался купить у «Краснодара» вратаря Матвея Сафонова. Об этом рассказал журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.

«В переговорах с «Зенитом» по Сафонову «Краснодар» использовал аргумент Кепы. Мол, если Кепа стоит 80 миллионов евро, почему Сафонов не может стоить десятки миллионов? «Краснодар» просил 40 миллионов», – сообщил журналист.

  • Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».
  • Игрок – самый дорогой российский вратарь (16 миллионов евро).
  • Сафонов вызывается в сборную России.

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Источник: ютуб-канал «Вышли!»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (8)
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portero
1662803111
Старая новость.... Скорее всего в этом году и не было запроса.
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Январь 59
1662803625
Мало просили. Вратарь сборной стоит дороже. Был бы он Сафончик(вратарь ротации), да можно бы было 20 просить,Был бы просто Сафонов (обычный вратарь региональной глубинки) 40 бы было норм. А он вратарь сборной не просто Сафонов, а Сафонище. Реальная цена на Сафонище более 100.
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SpartakMoskwa
1662804712
Хахаха 40 лямов за Сафонова?
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SLADE2019
1662805174
Новость действительно староватая. А Краснодар поступил правильно. За 40 лимонов можно Зенит и укрепить, а за меньше, нафиг надо.
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НикКин
1662808683
Да всем нашим футболистам цена не больше 3 лямов
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житель СПб
1662828099
Очень уважаю Матвея, но сумма, конечно, заоблачная.
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Spirit_78
1662841090
Он и 5 млн не стоит.
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