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    «Краснодар» просил у «Зенита» за Сафонова 40 миллионов (Севастиан Терлецкий)

    «Зенит» пытался купить у «Краснодара» вратаря Матвея Сафонова. Об этом рассказал журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.

    «В переговорах с «Зенитом» по Сафонову «Краснодар» использовал аргумент Кепы. Мол, если Кепа стоит 80 миллионов евро, почему Сафонов не может стоить десятки миллионов? «Краснодар» просил 40 миллионов», – сообщил журналист.

    • Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».
    • Игрок – самый дорогой российский вратарь (16 миллионов евро).
    • Сафонов вызывается в сборную России.

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    Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +167

      НикКин 2 часа назад

      Да всем нашим футболистам цена не больше 3 лямов

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      Рейтинг: +561

      SLADE2019 3 часа назад

      Новость действительно староватая. А Краснодар поступил правильно. За 40 лимонов можно Зенит и укрепить, а за меньше, нафиг надо.

      0
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      Рейтинг: +839

      SpartakMoskwa 3 часа назад

      Хахаха 40 лямов за Сафонова?

      1
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      Рейтинг: +2290

      Январь 59 3 часа назад

      Мало просили. Вратарь сборной стоит дороже. Был бы он Сафончик(вратарь ротации), да можно бы было 20 просить,Был бы просто Сафонов (обычный вратарь региональной глубинки) 40 бы было норм. А он вратарь сборной не просто Сафонов, а Сафонище. Реальная цена на Сафонище более 100.

      0
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      Рейтинг: +2290

      Январь 59 > Январь 59 3 часа назад

      Матвею респект и уважуха!

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      Рейтинг: +65951

      portero 3 часа назад

      Старая новость....
      Скорее всего в этом году и не было запроса.

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