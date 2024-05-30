Реакция Павлюченко на уход Слишковича из «Спартака»

Роман Павлюченко высказался о решении Владимира Слишковича покинуть «Спартак».
«В принципе та работа, которую он проделал в тех играх, когда был исполняющим обязанности главного тренера, была выполнена просто на ура, он молодец.
Команда выглядела хорошо, результаты были хорошие. Было видно, что ребята выглядели по-другому, очки набирали.
Не знаю, по каким причинам он покинул «Спартак», он работал в команде, знает, как работать, конечно, готов быть главным тренером.
Показал, что может быть главным тренером и добиваться результата. Дальше уже ему решать», – заявил Павлюченко.
- Слишкович исполнял обязанности главного тренера «Спартака» с 14 апреля, когда клуб уволил Гильермо Абаскаля.
- Со следующего сезона команду из Москвы возглавит Деян Станкович.
- Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.
Источник: ТАСС