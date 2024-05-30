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Реакция Павлюченко на уход Слишковича из «Спартака»

30 мая 2024, 09:27
4

Роман Павлюченко высказался о решении Владимира Слишковича покинуть «Спартак».

«В принципе та работа, которую он проделал в тех играх, когда был исполняющим обязанности главного тренера, была выполнена просто на ура, он молодец.

Команда выглядела хорошо, результаты были хорошие. Было видно, что ребята выглядели по-другому, очки набирали.

Не знаю, по каким причинам он покинул «Спартак», он работал в команде, знает, как работать, конечно, готов быть главным тренером.

Показал, что может быть главным тренером и добиваться результата. Дальше уже ему решать», – заявил Павлюченко.

  • Слишкович исполнял обязанности главного тренера «Спартака» с 14 апреля, когда клуб уволил Гильермо Абаскаля.
  • Со следующего сезона команду из Москвы возглавит Деян Станкович.
  • Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман Слишкович Владимир
Комментарии (4)
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alefreddy
1717053072
здесь что то темное не иначе
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Cleaner
1717053094
На следующий год Спартак финиширует на привычном ему ДЕСЯТОМ месте!!!...)))
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Fialet
1717059354
Я не пойму какие претензии могут быть к Слишковичу? Спартак назначил другого тренера, правильно сделал Слишкович, что не захотел стать вторым номером после успешной работы. Даже если это был багаж Абаскаля. Это только Гончаренко себя не уважал, согласился пойти из главного тренера вторым под бегемота.
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