Реакция Павлюченко на уход Слишковича из «Спартака»

Роман Павлюченко высказался о решении Владимира Слишковича покинуть «Спартак».

«В принципе та работа, которую он проделал в тех играх, когда был исполняющим обязанности главного тренера, была выполнена просто на ура, он молодец.

Команда выглядела хорошо, результаты были хорошие. Было видно, что ребята выглядели по-другому, очки набирали.

Не знаю, по каким причинам он покинул «Спартак», он работал в команде, знает, как работать, конечно, готов быть главным тренером.

Показал, что может быть главным тренером и добиваться результата. Дальше уже ему решать», – заявил Павлюченко.