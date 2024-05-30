Кассьерра сделал заявление о своем будущем в «Зените»

Нападающий Матео Кассьерра ответил, останется ли он в «Зените».

«Хочу ли я играть в Европе? Не знаю... Я очень счастлив в «Зените».

Я подписал новый контракт с клубом до 2028 года, мне все нравится. Мы выиграли РПЛ – это самое главное», – заявил 27-летний колумбиец.

Кассьерра в «Зените» с лета 2022 года.

В этом сезоне он забил 24 гола и сделал 8 ассистов в 37 матчах.

Форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ-2023/24.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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