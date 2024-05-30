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Кассьерра сделал заявление о своем будущем в «Зените»

30 мая 2024, 09:09
19

Нападающий Матео Кассьерра ответил, останется ли он в «Зените».

«Хочу ли я играть в Европе? Не знаю... Я очень счастлив в «Зените».

Я подписал новый контракт с клубом до 2028 года, мне все нравится. Мы выиграли РПЛ – это самое главное», – заявил 27-летний колумбиец.

  • Кассьерра в «Зените» с лета 2022 года.
  • В этом сезоне он забил 24 гола и сделал 8 ассистов в 37 матчах.
  • Форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ-2023/24.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

В ожидании новой главы: вспомните великие финалы ЛЧ по фото?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Кассьерра Матео
Комментарии (19)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1717050094
Скоро Газпром ещё новых бразильцев и латиноамериканцев закупит
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BarStep
1717050164
Какой-то идиотский вопрос! Что значит «Хочет ли футболист РПЛ играть в Европе?» Он уже играет в Европе! Правда толь по границе уральского хребта :) Спросите же нормально «Хочет ли играть в топ 5 лиг Европы?» …. Хотя тож идиотский вопрос.. Хотеть и мочь - две большие разницы. Хочу/не хочу - это когда есть предложение! Дебилы бл* ! (спасибо СВ за фразу :))
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Дубина
1717051809
Цыгани еще не заработали в помойке.Рано уходить! Им еврокубки не нужны а бабло)))) Позор блеклым.
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Пингвины Антарктиды/Толян
1717051832
Газпром это знаток латиноамериканского футбола
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...уефан
1717052776
..."Сделал заявление"(с). А оно, кому-то надо, его заявление?...
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Олег-Ильичёв-google
1717058516
Зенит не москвабадские недоклубы, где скандалы, коррупция и отмывание бабла, в Зените все счастливы, и самая большая армия болельщиков тоже в Зените!
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R_a_i_n
1717060776
Он выиграл РПЛ и это самое главное. Ясно, понятно.
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paracetamol
1717061431
Эту лошадь и так хорошо кормят!
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Александр-Зубарев-google
1717062313
Конечно, там неплохо кормят. Многие рыбы будут, там водится где хорошо кормят. 27 лет, просто поиграет за зенит, только годы идут кому нужен будет с возрастом, даже если пропадет интерес к зениту. Поезд уйдет.
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Игорь N5
1717067042
Человек играет, его всё устраивает, он получает удовольствие от футбола, от партнеров по команде, вознаграждение тоже неплохое. Почему по мнению некоторых товарищей любой футболист должен стремиться в Европу? Откуда взялся этот нарратив? Это вовсе не обязательно. И не нужно судить того, кто не хочет ехать в Европу. У каждого своя жизнь. Отношение к футболу у игрока профессиональное, контракт добросовестно отрабатывает. Становиться звездой мирового уровня хочет не каждый и это нормально и более того не каждому дано. Кто-то трезво оценивает свои шансы, кто-то наоборот ПЕРЕоценивает и идет… и остается и без титулов и без славы и без денег… Матео молодец. Еще больше голов за Зенит!
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