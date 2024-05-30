Кассьерра сделал заявление о своем будущем в «Зените»

Нападающий Матео Кассьерра ответил, останется ли он в «Зените».
«Хочу ли я играть в Европе? Не знаю... Я очень счастлив в «Зените».
Я подписал новый контракт с клубом до 2028 года, мне все нравится. Мы выиграли РПЛ – это самое главное», – заявил 27-летний колумбиец.
- Кассьерра в «Зените» с лета 2022 года.
- В этом сезоне он забил 24 гола и сделал 8 ассистов в 37 матчах.
- Форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ-2023/24.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
В ожидании новой главы: вспомните великие финалы ЛЧ по фото?
Источник: «РБ Спорт»