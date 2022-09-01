«Наполи» может сегодня объявить об аренде Роналду

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду еще может покинуть английский клуб.

По информации Marca, у португальца есть актуальное предложение от «Наполи» по аренде. Сделка может быть закрыта сегодня в последние часы трансферного окна.

Других вариантов продолжения карьеры в Европе у португальца нет.

Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.

У португальца нет голевых действий в новом сезоне.

Летнее ТО закрывается сегодня.

Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»