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    «Наполи» может сегодня объявить об аренде Роналду

    Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду еще может покинуть английский клуб.

    По информации Marca, у португальца есть актуальное предложение от «Наполи» по аренде. Сделка может быть закрыта сегодня в последние часы трансферного окна.

    Других вариантов продолжения карьеры в Европе у португальца нет.

    • Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
    • У португальца нет голевых действий в новом сезоне.
    • Летнее ТО закрывается сегодня.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: Marca

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