«Наполи» может сегодня объявить об аренде Роналду

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду еще может покинуть английский клуб.
По информации Marca, у португальца есть актуальное предложение от «Наполи» по аренде. Сделка может быть закрыта сегодня в последние часы трансферного окна.
Других вариантов продолжения карьеры в Европе у португальца нет.
- Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
- У португальца нет голевых действий в новом сезоне.
- Летнее ТО закрывается сегодня.
Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»
Источник: Marca