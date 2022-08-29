Газизов – о будущем «Уфы»: «Будем стараться дотянуть этот сезон. Пытаемся удержать состав»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о финансовых проблемах клуба.

— В принципе, я уверен, что мы дотянем, будем стараться.

— Общались с кем-то из руководства региона?

— Мы всегда на связи, в том числе, и с министром спорта, он уделяет очень серьезное внимание клубу. Дальше не хотел бы комментировать.

— Удастся ли удержать этот состав?

— Это сложно, но мы пытаемся.