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    Газизов – о будущем «Уфы»: «Будем стараться дотянуть этот сезон. Пытаемся удержать состав»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о финансовых проблемах клуба.

    — В принципе, я уверен, что мы дотянем, будем стараться.

    — Общались с кем-то из руководства региона?

    — Мы всегда на связи, в том числе, и с министром спорта, он уделяет очень серьезное внимание клубу. Дальше не хотел бы комментировать.

    — Удастся ли удержать этот состав?

    — Это сложно, но мы пытаемся.

    • «Уфа» в этом году вылетела из РПЛ.
    • Команда накануне проиграла «Шиннику» в Ярославле со счетом 0:3.
    • «Уфа» идет на 12-м месте в Первой лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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